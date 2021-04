New York war der 15. US-Bundesstaat, der Cannabis für Erwachsene legalisierte, nachdem Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch ein Gesetz zur Regelung des Verkaufs und des Besitzes von Cannabis unterzeichnet hatte.

“Ich habe gerade ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis für Erwachsene unterzeichnet”, schrieb Cuomo auf Twitter und bestätigte einen früheren Tweet eines leitenden Beraters. „Dies ist ein historischer Tag. Ich danke dem Vorsitzenden und Sprecher und dem unermüdlichen Eintreten so vieler. “Das Marihuana Regulation and Taxation Act (MRTA) (NY S854A / NY A1248A) erreichte am Dienstagabend den Schreibtisch von Gouverneur Andrew Cuomo, nachdem es den demokratisch kontrollierten Senat und die Versammlung im Großen und Ganzen passiert hatte Ränder.

“Heute, Herr Sprecher, heben wir das 90-jährige Verbot auf”, sagte Crystal Peoples-Stokes, Mehrheitsführer der New York State Assembly, der das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis gesponsert hat. “Gerechtigkeit ist nicht der zweite Gedanke, es ist der erste. Und das muss auch so sein, denn Menschen, die den Preis für diesen Krieg gegen Drogen bezahlt haben, haben so viel verloren.”

Die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene war in New York jahrelang im Gange. Die Verhandlungen zwischen Cuomo, Krueger und Peoples-Stokes gingen jedoch auf den Draht und die Verabschiedung des Gesetzes am Mittwoch übertrafen nur die vom Gesetzgeber festgelegte Frist für den 1. April, obwohl das Cannabis-Gesetz unabhängig vom Staatshaushalt verabschiedet wurde.

Der Inhalt der Rechnung

Das MRTA-Cannabisgesetz würde den Besitz und Verkauf von bis zu drei Unzen Cannabisblüten oder 24 Gramm Cannabiskonzentrat an Personen ab 21 Jahren legalisieren. Es enthält Bestimmungen zum automatischen Aufheben, Entlassen und Löschen früherer Verurteilungen im Zusammenhang mit Cannabis wegen Verstößen, die nach dem neuen Gesetz legalisiert wurden.

Eine Bestimmung, die aus Cuomos Budgetvorschlag entlehnt wurde, sieht die Einrichtung eines Amtes für Cannabismanagement vor, das nicht nur das neue Programm zur Verwendung von Erwachsenen, sondern auch die medizinische und Cannabinoid-Hanfindustrie in New York überwacht und reguliert. Der Gesetzentwurf erweitert das bestehende, begrenzte medizinische Cannabisprogramm um neue Qualifikationsbedingungen, die Legalisierung rauchbarer Blumen, die Einrichtung eines Pflegesystems und die Möglichkeit für bestehende medizinische Betreiber, die bestehende Anzahl von Apotheken zu verdoppeln. Es ermöglicht auch ein begrenztes Wachstum von Eigenheimen für medizinische Marihuana-Patienten und Freizeitkonsumenten gleichermaßen.

Der Gesetzentwurf befürwortet die Schaffung einer Reihe neuer Lizenzen, die von Cannabisanbau über Einzelhandelsverkäufe bis hin zu Lieferung und Verbrauch vor Ort reichen. Dies bedeutet, dass New Yorker Marihuana-Produkte an lizenzierten Standorten vapern oder rauchen können. Die vertikale Integration ist durch eine zweistufige Lizenzstruktur verboten. Dies bedeutet, dass Betreiber, die Cannabis anbauen und verarbeiten, es nicht auch in Einzelhandelsgeschäften verkaufen können. Die bestehenden 10 medizinischen Cannabis-Betreiber des Staates werden jedoch in das System aufgenommen und erhalten Ausnahmen von der neuen Regel, ebenso wie “Kleinstunternehmen”.

Der Gesetzgeber priorisiert das Eigenkapital

In einem großen Gewinn für Befürworter des Aufbaus einer gerechten und integrativen Industrie reserviert der Gesetzentwurf 50 Prozent der Lizenzen für Antragsteller für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Der Gesetzgeber hofft, dass die Anforderung eine vielfältigere Beteiligung von Unternehmen in Minderheitenbesitz, Unternehmen in Frauenbesitz, notleidenden Landwirten und behinderten Veteranen an der Branche fördern wird. Zusätzliche Priorität für Lizenzen erhalten Antragsteller aus Gemeinden, die überproportional von der Cannabis-Kriminalisierung betroffen sind, Personen mit einem Einkommen unter einem bestimmten Niveau oder Antragsteller, die wegen früherer Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis verurteilt wurden oder eine enge Familie mit Verurteilungen haben. Der Gesetzentwurf schreibt die Schaffung eines Inkubator-Programms vor, um Antragsteller zu ermutigen, sich zu bewerben. Wenn ihnen eine Lizenz erteilt wird, erhalten sie Zugang zu Ressourcen wie Finanzplanung, Coaching für kleine Unternehmen, Compliance-Unterstützung sowie zinsgünstigen oder zinslosen Darlehen.

Ein wichtiger Kompromissbereich für Cuomo waren die Steuereinnahmen. Sein Haushaltsvorschlag für 2021 hatte ursprünglich in den ersten vier Jahren des Programms 100 Millionen US-Dollar und danach jedes Jahr 50 Millionen US-Dollar für einen Cannabis-Fonds für soziale Gerechtigkeit bereitgestellt.

Der MRTA-Gesetzentwurf schreibt jedoch vor, dass nach den Ausgaben für die Durchführung des Programms, das Sammeln von Daten und die Durchführung von Cannabisforschungen 40 Prozent der Steuereinnahmen für förderfähige öffentliche Schulbezirke, 20 Prozent für die Aufklärung im Bereich der öffentlichen Gesundheit und die Behandlung von Drogen sowie 40 Prozent für die Aufklärung verwendet werden Die New York State Community gewährt einen Reinvestitionsfonds. Der Fonds investiert in Gemeinden, die in der Vergangenheit durch Cannabis-Strafgesetze geschädigt wurden, indem er qualifizierten Organisationen auf Gemeindeebene Zuschüsse zur Bereitstellung von Ressourcen wie Arbeitsvermittlung, Erwachsenenbildung, psychosoziale Dienste, Kinderbetreuung und juristische Dienstleistungen anbietet.

Die Kriminalisierung von Cannabis hat in der Vergangenheit einen viel größeren Tribut an einkommensschwachen und farbigen Gemeinschaften gefordert. Auch wenn immer mehr US-Bundesstaaten auf die Legalisierung und Entkriminalisierung von Cannabis drängen, bestehen weiterhin rassische Unterschiede bei den Verhaftungsraten. Laut der American Civil Liberties Union werden schwarze Amerikaner trotz vergleichbarer Konsumraten fast viermal häufiger wegen Cannabisbesitzes verhaftet als weiße Amerikaner. In New York City sind die Unterschiede noch größer. Trotz eines dramatischen Rückgangs der Zahl der Verhaftungen von Cannabis aufgrund von Entkriminalisierung und einer Änderung der NYPD-Politik waren nach Angaben der NYPD 93 Prozent der Personen, die 2020 wegen Cannabisbesitzes verhaftet wurden, Schwarze oder Hispanoamerikaner.

Cuomo Bends on Equity

Krueger und Peoples-Stokes, langjährige Befürworter eines Ansatzes der sozialen Gerechtigkeit bei der Legalisierung von Cannabis, führten 2013 die New Yorker MRTA ein. Seitdem wurde in jeder Sitzung in jeder Sitzung eine Version des Gesetzes wieder eingeführt. Cuomo, der in jüngerer Zeit auf die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene umgestellt wurde, bezeichnete Cannabis erst 2017 als “Einstiegsdroge”, drängte jedoch seit 2019 darauf, es über den Staatshaushalt zu legalisieren. In den Jahren seitdem stieß er mit den Gesetzgebern auf eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit Cannabis, einschließlich der Frage, ob die Legalisierung im Staatshaushalt überhaupt verabschiedet werden soll und ob Steuereinnahmen speziell für soziale Gerechtigkeit bereitgestellt werden sollen oder nicht. Im Jahr 2021 schien der Gouverneur jedoch vorbeizukommen. Bastler und Gesetzgeber sagten der New York Times, sie seien schockiert über die Anzahl der Kompromisse und Zugeständnisse, die der Gouverneur in diesem Jahr machen wollte. Cuomo steht unter enormem Druck. Die Wähler im benachbarten New Jersey haben im November 2020 nicht nur Cannabis für Erwachsene genehmigt, sondern der Staat New York ist angesichts der finanziellen Verwüstung durch die Coronavirus-Pandemie mit Defiziten in Milliardenhöhe konfrontiert. Cuomo ist in sein eigenes Netz von Skandalen verstrickt, einschließlich mehrfacher sexueller Belästigungsvorwürfe und Enthüllungen, wonach seine Regierung Statistiken über Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 in Pflegeheimen verschwiegen hat. BTIG-Analysten schrieben in einer von Carl Quintanilla von CNBC getwitterten Notiz, dass Cuomo wahrscheinlich sei “Jetzt motivierter”, Gesetze zu verabschieden, die die Aufmerksamkeit von seinen eigenen Problemen ablenken und dem Staat zugute kommen könnten. Die Legalisierung von Cannabis ist beliebt – laut einer kürzlich vom Siena College Research Institute durchgeführten Umfrage befürworten rund 60 Prozent der New Yorker die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene. Aber Peoples-Stokes sagte Cheddar, sie habe das Gefühl, dass Cuomos Sinneswandel in Bezug auf Steuereinnahmen und Eigenkapital möglicherweise mit dem Druck im Zusammenhang mit COVID-19 oder den Protesten nach dem Tod von George Floyd durch die Polizei von Minneapolis zusammenhängt. Oder, sagte sie, er erkannte, dass sie und ihre Kollegen sich ohne wesentliche Bestimmungen zu Gerechtigkeit und Reinvestition nicht von der Legalisierung von Cannabis rühren würden.

“Es könnte etwas damit zu tun haben, dass er erkennt, dass ich nicht den Wunsch habe, die Eröffnung einer unterirdischen Industrie im Wert von mehreren Milliarden Dollar über der Erde zuzulassen, wenn … keine Verpflichtung gegenüber den Menschen eingegangen werden kann, die ins Gefängnis gegangen sind Jahrzehnte “, sagte sie. “Ich habe einfach keine Lust dazu und ich werde es auch nicht tun.”

Bill geht vorbei

Der Senat schloss mehr als drei Stunden Debatte mit einer Abstimmung über die MRTA ab. Es passierte die Kammer 40-23.

“Es war ein langer Weg, hierher zu kommen, aber das Warten wird sich lohnen”, sagte Krueger unmittelbar bevor sie ihre Stimme für die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene abgab. “Die Gesetzesvorlage, für die wir uns in diesem Bundesstaat ausgesprochen haben, wird ein landesweit führendes Modell für die Legalisierung schaffen. Das New Yorker Programm wird nicht nur über Rassengerechtigkeit sprechen, sondern auch über die Bühne gehen.”

Die Debatten und Abstimmungen in der Versammlung dauerten bis gegen 22 Uhr, aber der Gesetzentwurf wurde zwischen 100 und 49 verabschiedet. Zu den Bedenken des Gesetzgebers gehörten das Fehlen von Obergrenzen für die THC-Potenz, ein Mangel an Cannabisforschung, Mengen an Cannabis, die für den Eigenanbau zugelassen sind, Schutzmaßnahmen gegen Cannabiskonsum und -verkauf für Jugendliche sowie Prävention und Überwachung von Drogen am Steuer.

“Einfach ausgedrückt, sollten die THC-Werte und die Portionsgrößen begrenzt werden”, sagte der Republikaner Michael Lawler, Republikaner, der einen Teil von Rockland County vertritt, bevor er anzeigte, dass er gegen die Gesetzesvorlage stimmen würde. “Wir haben über Einnahmen gesprochen, aber andere Staaten haben die Prognosen weit verfehlt … Wir haben über soziale Gerechtigkeit gesprochen, aber kein Staat hat dies erfolgreich getan.”

Der Abgeordnete Charles Barron, ein Demokrat, der einen Teil von Brooklyn in Kings County vertritt, äußerte Bedenken, dass die neue Industrie selbst mit Leitplanken für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit weiß dominiert werden würde.

“Ich habe diese Bedenken, wenn es um diese Gesetzesvorlage geht. Aber ich unterstütze sie, weil ich eines weiß: Ich glaube nicht, dass wir Cannabis als Werkzeug für unsere Befreiung verwenden können, aber wir können das Gefängnis auch nicht als Werkzeug für verwenden unsere Befreiung “, sagte er.

Aktivisten lobten den Gesetzgeber für die Verabschiedung des Gesetzes.

“Dieser Tag wird sicherlich lange auf sich warten lassen”, sagte Kassandra Frederique, Executive Director der Drug Policy Alliance, in einer Erklärung. “Wir sind von New York City, der Hauptstadt des Landes zur Festnahme von Marihuana, in den heutigen Staat New York gegangen, um dem Rest des Landes zu zeigen, wie eine umfassende Marihuana-Reform – die sich auf Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und Reinvestition konzentriert – aussieht. “”

Paul Armentano, stellvertretender Direktor der Nationalen Organisation zur Reform des Marihuana-Gesetzes (NORML), fügte hinzu, dass die Dynamik in New York zu einer wachsenden Dynamik in Richtung Legalisierung auf Landes- und Bundesebene beitragen wird.

“Die Verabschiedung von Gesetzen zur Legalisierung des Marihuana-Marktes für Erwachsene im Bundesstaat New York wird nicht nur schwerwiegende Folgen für die wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit seiner fast 20 Millionen Einwohner haben, sondern zweifellos auch Auswirkungen auf das ganze Land und wohl auch in den Hallen haben of Congress – weiteren Druck auf den Bundesgesetzgeber ausüben, um das Bundesgesetz so zu ändern, dass die bestehenden Inkonsistenzen zwischen staatlicher und föderaler Cannabispolitik beseitigt werden “, sagte er in einer Erklärung. Sobald das Gesetz in Kraft tritt, wird New York der 15. US-Bundesstaat Cannabis für Erwachsene zu legalisieren. Obwohl es wahrscheinlich einige Zeit dauern wird, bis der Markt reif ist, könnten Beamte davon ausgehen, dass legaler Cannabis in New York Steuereinnahmen von bis zu 350 Millionen US-Dollar generieren und 30.000 bis 60.000 Arbeitsplätze schaffen könnte

Diese Geschichte wurde ursprünglich am 31. März 2021 veröffentlicht. Sie wurde später aktualisiert, um ein neues Video hinzuzufügen.